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Пушков призвал Совет Европы подумать, как вернуть Россию
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Пушков призвал Совет Европы подумать, как вернуть Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном введении мер против России. Об этом Пушков написал в твиттере.
"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", — отметил Пушков.
Ранее Ягланд заявил, что из-за невыплаты Россией взносов в бюджет Совета Европы организация может принять антироссийские меры. По словам генсека, без денег Турции и России СЕ продержится максимум до конца 2019 года.
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