Ещё
Минкомсвязь предложило порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкомсвязь предложило порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минкомсвязь РФ разработала проект постановления правительства, устанавливающий порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан по запросу МВД и ФСБ, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В начале марта правительство РФ назначило «Ростелеком» оператором Единой биометрической системы. Оператор должен будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.
Согласно документу, оператор единой биометрической системы должен предоставлять такие сведения в МВД и ФСБ в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и противодействия терроризму. Предполагаемый срок вступления данного распоряжения в силу — 30 июня 2018 года.
Президент РФ в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.
Ввод биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года.
РИА Новости: последние новости
США дают неверную информацию о выполнении ДРСМД, заявили в МИД России Постпред России рассказал о странах, готовых поддержать СВПД по Ирану Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению245
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию48
В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины78
Хмеймим атаковали дроны413
В США заявили о провале Су-57616
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение