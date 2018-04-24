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Мертвая рыба напугала жителей Подмосковья
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Мертвая рыба напугала жителей Подмосковья 

Свободная пресса 1 час назад
Жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска перепугало большое количество мертвой рыбы вдоль реки Петрицы.
Однако специалисты утверждают, что повода для паники нет, так как рыба погибла еще зимой из-за толстого льда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как сообщили в администрации городского округа Подольск, при контрольном обходе количество рыбы не увеличилось. Представители местной власти также выходили на место с проверкой. Фактов несанкционированного сброса отходов они не обнаружили.
Ранее сообщалось, что на подмосковном рынке электрик растоптал рыбу, чтобы добраться до щитка.
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