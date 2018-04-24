Мертвая рыба напугала жителей Подмосковья

Жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска перепугало большое количество мертвой рыбы вдоль реки Петрицы.

Однако специалисты утверждают, что повода для паники нет, так как рыба погибла еще зимой из-за толстого льда, сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня».

Как сообщили в администрации городского округа Подольск, при контрольном обходе количество рыбы не увеличилось. Представители местной власти также выходили на место с проверкой. Фактов несанкционированного сброса отходов они не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на подмосковном рынке электрик растоптал рыбу, чтобы добраться до щитка.

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