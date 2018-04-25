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СМИ: новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис
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СМИ: новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис 

ТАСС 20 минут назад
СЕУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Белый дом рассматривает главу Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (ПАКОМ) адмирала Гарри Харриса в качестве кандидата на пост посла США в Республике Корея. Об этом сообщило в среду южнокорейское агентство Yonhap.
Должность американского посла в Южной Корее вакантна уже больше года — с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США. По данным агентства, этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран и координацию действий в отношении КНДР и ее ядерной программы.
В начале этого года США отклонили кандидатуру на этот пост эксперта по Корее Виктора Ча из-за расхождений во взглядах между ним и Белым домом на подходы к решению проблемы КНДР.
Вашингтон и Сеул планируют соответственно провести двусторонние саммиты с руководителем КНДР. Лидеры Севера и Юга встретятся 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом, а переговоры Ким Чен Ына и Трампа состоятся в мае или июне. О месте их проведения еще не объявлено.
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