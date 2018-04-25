СМИ: новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Гарри Харрис

Должность американского посла в Южной Корее вакантна уже больше года — с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США. По данным агентства, этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран и координацию действий в отношении КНДР и ее ядерной программы.

В начале этого года США отклонили кандидатуру на этот пост эксперта по Корее Виктора Ча из-за расхождений во взглядах между ним и Белым домом на подходы к решению проблемы КНДР.