В новом генплане не нашлось места для озер на Кварталах

Изучая проект нового генплана города «Казанский репортер» обнаружил, что в нем не оказалось, как минимум двух озер, расположенных на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Исчезли Большое и Малое Чуйково. О водоемах то ли просто забыли о них, то ли разработчики документа их умышленно стерли с будущей карты города. Генплан, кстати, собираются принять уже в этом году. НА БУМАГЕ ОЗЕР НЕТ Озера на перекрестке Чуйкова и Амирхана последние лет 30 всегда были местом притяжения для жителей Ново-Савиновского района. В 90–е здесь купались и рыбачили, потом началась массовая засыпка водоемов на Кварталах и угроза нависла и над ними. Тогда озера отстояли, а в начале 2000-х городская администрация расщедрилась на благоустройство. Водоемы привели в порядок, сделали небольшую набережную и пешеходные дорожки со скамейками и оградой. Для многих детей первое знакомство с природой начинается именно здесь: озеро облюбовали утки, чайки и ондатры.

На днях на официальном портале Казани появился проект нового генплана города, который будет принят уже в этом году. Как ни странно, любимых казанцами озер в Ново-Савиновском районе в этом документе не оказалось. Что это, техническая ошибка или причины кроются глубже? Вопрос пока открыт.

«ОШИБКА, КОТОРУЮ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ИСПРАВИТЬ»

— Ново-Савиновский район строился на торфяных болотах. И когда их засыпали, подземные воды выдавливались во все котлованы, в том числе и те, которые были предназначены для возведения многоэтажек. На месте двух этих озер должны были вырасти дома еще в 1980-е годы, но местные жители развернули борьбу за сохранение водоемов. Было решено их оставить, и даже в последние годы никому и в голову не приходило покушаться на озера. Они постепенно облагораживались, вокруг были созданы скверы. Я думаю, что исчезновение озер из генплана — ошибка, которую еще не поздно исправить, — отметила профессор КФУ Нафиса Мингазова.

По словам ученого, Большое Чуйково и Малое Чуйково являются местами массового обитания водоплавающих птиц, несмотря на то, что водоемы расположены между автотрассами. Для чисто городских озер полуискусственного происхождения животный мир, как сообщила Нафиса Мингазова, представлен очень хорошо.

Казанский ученый даже не рассматривает вариант с возможной засыпкой озер. «Каждый засыпанный водоем, каждая засыпанная часть реки или озера — это трагедия для природы. Когда половина мира находится в условиях водного голода и пресная вода считается самым ценным ресурсом на планете, такие действия ничем не оправданы. В законодательстве нет такого понятия: засыпка водных объектов. Если же в результате застройки засыпаются водоемы, то это должно рассматриваться как вопиющее нарушение природоохранного законодательства. И контролирующим органам нужно стоять на страже природы, а не интересов застройщиков и так далее», — считает эксперт.

Как отметила Нафиса Мингазова, озера в Ново-Савиновском районе для города представляют ценность и с точки зрения природы, и с точки зрения устройства городского пространства.

— Я не могу сказать, что озера — высокоценные, поскольку они наполовину искусственного происхождения. Водоемы находятся в условиях сильного антропогенного пресса. Но они имеют большую ценность с точки зрения рекреации, сохранения животного мира в условиях города, смягчения микроклиматических условий в этом районе. Ново-Савиновский район — малая площадь с гигантской застройкой. Здесь самая высокая плотность населения в городе и очень мало озеленения. Поэтому каждый природный объект в Ново-Савиновском районе должен рассматриваться исключительно с точки зрения сохранения, благоустройства и так далее, — высказала свою точку зрения ученый КФУ.

НОВЫЙ ГЕНПЛАН: ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА КАРТЕ КАЗАНИ

Как считает Нафиса Мингазова, предлагаемый сейчас к рассмотрению генплан Казани, вызывает большое количество вопросов и замечаний. Делали его москвичи из «Научно-исследовательского и проектного института генерального плана города Москвы», а казанские экологи, оказывается, даже не участвовали в его разработке. «Нас иногда приглашали в качестве экспертов на просмотр. И, соответственно, московские специалисты допустили немало неточностей и создали немало сложностей в отношении природных объектов. Основная проблема Казани — снижение природных зон, которые формируют и создают природную среду города. В генплане 2018 года мы усматриваем такую же тенденцию при строительстве домов, при развитии жилых массивов», — рассказала ученый.

Действительно, даже беглый взгляд на новый проект позволяет констатировать, что прежние зеленые зоны внезапно окрашиваются в оранжевые цвета. На языке генплана это означает «зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки».

К примеру, такой участок появился на берегу Казанки в районе улицы Гаврилова. Сейчас эта территория является парком, а в новом генплане — уже жилым массивом. И несмотря на то, что новый документ еще не принят, исполком Казани продал эту землю под застройку высотками компании «ЮИТ».

К тому, что чиновники живут порой в какой–то параллельной реальности, оказываясь то в будущем, то в прошлом, объявляя тендеры задним числом и работая по еще непринятым документам, казанцы уже привыкли. Возникает другой вопрос: насколько логично такое «ухудшение» генплана, и есть ли какие-то на то законные основания.

Прежний генплан, по словам профессора КФУ, был более логичным. «В его разработке активно участвовали татарстанские и московские специалисты. Сейчас нас не допустили к работам, но мы передавали нашим столичным коллегам списки водных объектов, зеленых насаждений, — сообщила Нафиса Мингазова.

Любопытна еще одна деталь. В соответствии со статьей 9 части 11 Гражданского Кодекса РФ , „генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет“. Нынешний же генплан города был принят в 2007 году.

Ответить, зачем потребовался новый генплан и куда пропали озера в мэрии Казани оперативно не смогли. Соответствующий запрос нашей редакции, сделанный сегодня, пока остался без ответа. По закону у чиновников есть на это три дня, так что к этой теме мы еще вернемся.

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