Эксперт рассказал о необходимой поддержке для развития рынка электромобилей

Аналитическое агентство «Автостат» считает данные по электромобилям по числу регистраций. Согласно им, в России чуть больше 2 тысяч таких машин. Основные очаги концентрации электромобилей — это Москва и область, Санкт-Петербург и Дальний Восток, рассказал Плетнев РИА Новости.

"Как будет развиваться рынок в России, зависит от нескольких факторов: будет ли государство как-то стимулировать это направление, будет ли налажено отечественное производство электромобилей", — отметил Плетнев в кулуарах Международного навигационного форума, проходящего в рамках Российской недели высоких технологий.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

Упрощенные правила

В России отсутствует собственное производство электромобилей, все они импортируются из других стран.

"Поэтому, чтобы развить рынок электротранспорта как можно быстрее, было бы очень желательно, как это было в других странах, чтобы правительство ввело дополнительные стимулы для ввоза электромобилей. Например, отменило бы пошлины (на ввоз — ред.) или НДС. Может, до того времени, пока не появится производство их в России. Такая временная мера служила бы сильным толчком для импорта электромобилей", — полагает он.

По его словам, инфраструктура для электромобилей в России развивается не так быстро, как в других странах, например, в США, Китае и странах Европы.

"Что еще могло бы сделать государство? Наверное, больше инвестировать в развитие зарядной инфраструктуры через энергокомпании, создавать законодательные условия, чтобы проще было поставить зарядную станцию в городе, во дворе многоквартирного дома. Сейчас требуется порядка двух месяцев, чтобы согласовать и установить такую станцию. Это очень долго. Если законодательный вопрос решить, конечно, всё будет развиваться быстрее", — добавил Плетнев.

Власти России не так давно отменили плату за парковку электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главы ElectroCity, эта мера помогает развитию рынка. «Это хороший стимул, это экономия порядка 250 тысяч рублей в год. Мы считаем, что это хорошее стимулирование», — рассказал он.

"Различные компании, не только государственные, тоже развивают сеть зарядных станций, и пока они заряжают бесплатно электромобили. Да, пока количество станций не такое большое, но это уже хорошая мера", — отметил он.

Нехватка инфраструктуры

По словам Плетнева, нехватка зарядных станций негативно влияет на темпы роста российского рынка электромобилей. В зарубежных странах автопроизводители, в первую очередь, изучают состояние инфраструктуры, и только после этого принимают решение о производстве электромобилей, рассказал он.

Российская инфраструктура в этой сфере, по его мнению, слабо развита. «На прошлой неделе компания Nissan приняла решение об официальном присутствии и продажах электромобиля Nissan Leaf нового поколения на Украине , потому что уровень развития инфраструктуры в стране уже высокий. И, конечно, он несопоставим с Россией», — сообщил он.

Плетнев добавил, что в России на сегодняшний день существует 250 зарядных станций, а на Украине — порядка 3 тысяч. Поэтому, по его словам, продавать электромобили на Украине целесообразно, а в России — пока нет.

У самой компании ElectroCity в настоящее время насчитывается около 100 станций. До конца 2018 года компания намерена полностью развить сеть в Краснодарском крае . Одновременно планируется создать сеть зарядных станций на Дальнем Востоке и в Воронеже. «В Сочи и Воронеже, кстати, на базе наших станций будут базироваться сервисы такси и каршеринга», — рассказал он.

Компания также ведет переговоры с властями Крыма о развитии сети зарядных станций в регионе. «В Крыму мы планируем, но пока от правительства Крыма мы не увидели заинтересованности в этой теме. Мы прекрасно понимаем, что это отличный регион для электромобилей, учитывая, что это курортный регион, там важны вопросы экологии. Мы надеемся, что правительство Крыма все-таки проявит интерес к этой теме, сейчас мы ведем переговоры», — добавил Плетнев.

Разница рынков

Состояние инфраструктуры для электромобилей в России и за рубежом сильно отличаются. К примеру, при активном развитии рынка электротранспорта на один квадратный километр в городе должно стоять не менее 2-3 станций-зарядок. При этом в китайском Шэньчжэне средний показатель значительно выше.

Отличаются рынки и в способах зарядки автомобилей. Так, в США порядка 70% автовладельцев заряжают электромобили у себя дома, на работе или в частном паркинге. В России же люди живут в основном в многоэтажных домах.

"Поэтому здесь (в РФ — ред.) имеет смысл развивать зарядные станции, которые стоят в городе, в непосредственной близости от жилых домов и бизнес-центров. Вместе с тем, у нас покупают корпоративные зарядные станции, которые стоят в частных паркингах, это маленькие компактные станции на один-два коннектора. В аэропорте Сочи, например, стоит уже наша станция", — рассказал он.