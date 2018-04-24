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Минсельхоз не видит рисков для урожая из-за паводков
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Минсельхоз не видит рисков для урожая из-за паводков 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 24 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз России не видит рисков для урожая в связи с несколько затянувшимися в некоторых регионах сроками посевной из-за паводка, заявил ТАСС первый замглавы министерства Джамбулат Хатуов в ходе поездки в Абхазию.
"Весенние полевые работы идут в штатном режиме. Безусловно, в ряде регионов в связи с паводками, это, в основном, регионы центральной части Сибири, в регионах Сибирского федерального округа есть некоторые отклонения (по срокам посевной), но рисков в целом мы не видим", — сказал он.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил ТАСС, что посевная задержалась в среднем по стране на десять дней из-за погодных условий, и коснулось это даже расположенной на Юге России Кубани.
"Посевная сдвинулась на десять дней к прошлому году в среднем по России. [Скажется ли это на урожае] — зависит от погодных условий. Конечно, сужение временного коридора требует больше усилий. Но если с погодой будет нормально в период уборки, в период вегетации, то это особо не скажется, если будут риски, то меньше шансов на то, чтобы их побороть", — сказал Злочевский.
Он добавил, что первые урожаи прогнозируются в середине июля — с небольшой задержкой из-за сдвига посевной. При этом урожай в 2018 году в целом по стране ожидается «очень хороший».
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