Грозный МАЗ — непревзойденный 24-колесный ракетовоз СССР

Советская автомобильная промышленность создала плеяду транспортных средств с уникальной конструкцией для выполнения узкого круга задач. Некоторые из них остались на стадии прототипа, но слава о них будет жить в веках. Особенно ее достоин монстр 7907, настоящий Илья Муромец советского автопрома и дитя эпохи «холодной войны». Этот «былинный герой» должен был нести на своих могучих плечах грунтовый ракетный комплекс «Целина-2» с настоящим чудовищем — межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23 УТТХ «Молодец», которой также располагал поистине фантастический «ядерный поезд».

Но вернемся к МАЗам — именно так, во множественном числе. Дело в том, что модель 7907 стала третьей экспериментальной разработкой, а все началось с устрашающего МАЗ-7904. Как водится, родился он в сверхсжатые сроки по прямому распоряжению министра автомобильной промышленности СССР, адресованному МАЗу в начале 1980 года. Задача была не из легких: создать шасси, способное транспортировать 220-тонную установку. Проект возглавил конструктор Борис Львович Шапошник, готовившийся разменять девятый (!) десяток лет.

Увы, первый блин вышел комом. Гигантским! МАЗ-7904 вытянулся в длину на 32,2 м, его ширина равнялась 6,8 м, а высота достигала 3,45 м! Прибавьте к этому 12 ведущих колес, каждое из которых выдерживало 30-тонную нагрузку, 480-миллиметровый дорожный просвет, две передние и две задние управляемые оси для улучшения маневренности, хотя 50-метровый радиус разворота все равно выходил непомерным… Кабины изготовили из стеклопластика, дабы хоть как-то снизить вес, который в итоге был равен 140 тоннам. Огромной вишенкой на этом торте титанических параметров стал судовой двигатель V12 мощностью 1500 «лошадей» и 330-сильный дизель для привода вспомогательного оборудования, кажущийся на фоне основного агрегата сущим карликом и слабаком.

Испытания проводили в казахстанских степях в окрестностях Байконура в целях конспирации. Итог их оказался плачевным — транспортер-монстр оказался тяжелым в управлении, мог передвигаться разве что по твердому покрытию из-за огромных осевых нагрузок, да и неповоротливость делала эксплуатацию очень затруднительной. Но даже, если бы МАЗ показал себя пригодным для выполнения боевых задач, он все равно мог запросто оказаться пустой тратой времени и ресурсов. Дело в том, что 9 августа 1983 года правительство СССР выпустило постановление о разработке единой ракеты «Молодец» для шахтного, железнодорожного и грунтового базирования. В последнем случае межконтинентальный снаряд являлся частью подвижного грунтового ракетного комплекса «Целина-2», который должен был сменить первую версию, под которую, собственно и проектировался МАЗ-7904.

Интересно, что процесс создания заметно более легкого МАЗ-7906 стартовал в марте 1983-го, то есть, еще до выхода постановления правительства. Параллельно с ним проектировался куда более невероятный 7907 — предстояло выяснить преимущества и недостатки каждого варианта. Но начнем мы с «младшего брата». В сравнении с предшественником МАЗ-7906 получился заметно компактнее, хотя колес было уже не 12, а 16: длина уменьшилась до 26 293 мм, ширина ужалась до 4850 мм, но в высоту чудовище прибавило и его рост составил 3760 мм. Впрочем, с пусковой установкой габариты оказывались «немного» другими — длина 28 м, а высота 5,5 м. Снаряженная масса снизилась до 68,3 тонны (полная масса — 220 тонн), но двигатель применили прежний — 1500-сильный двенадцатицилиндровый, который размещался позади кабин.

У МАЗ-7906 вообще всего было много — например, за душой у гиганта имелось два гидромеханических четырехступенчатых «автомата» с редукторами для отбора мощности и — внимание! — 45 карданных валов! Четыре управляемые передние оси позволили значительно, до 30 м уменьшить радиус разворота.

Но анатомия МАЗ-7907 производит поистине неизгладимое впечатление даже на фоне вышеописанных механических чудовищ. Инженеры во главе с Шапошником применили удлиненную «тележку» с двенадцатью осями и 24 ведущими колесами! Ничего подобного в мире еще не было. Транспортер длиной, равной 28 187 мм, и шириной в 4100 мм имел ряд поистине уникальных конструктивных особенностей. Четыре первых и четыре последних оси были управляемые, что обеспечило колоссальному аппарату 27-метровый радиус разворота. От судового двигателя отказались в пользу модифицированного газотурбинного агрегата от танка Т-80Б мощностью 1250 л.с. Но самое интересное в другом: вырабатываемая им энергия шла не на вращение колес через трансмиссию, а для привода генератора переменного тока. Именно он вырабатывал электричество, питавшее 24 синхронных электромотора переменного тока — по одному на каждое колесо. Кстати, диаметр колес уменьшился с почти 2 м у МАЗ-7906 до 1,66 м.

Испытания минского монстра, способного нести ракету стартовой массой 104,5 т, длиной 22,6 м и диаметром 2,4 м, стартовали в сентябре 1986-го и завершились через год. Несложно догадаться, что он показал себя лучше «шестерки». В числе плюсов отмечались лучшие эксплуатационные качества, более высокая надежность, сниженная вибронагруженность и акустические шумы в кабине. Наконец, железная «гусеница» лучше подходила для железнодорожной транспортировки и оказывалась проще в управлении. Тем не менее, ни один из экспериментальных транспортеров так и не был принят на вооружение — времена начали меняться, между сверхдержавами наметилось потепление в отношениях, а слово «perestroyka» звучало все чаще.