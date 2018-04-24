Апелляцию Ирландии и ЕК по делу о недоплаченных налогах от Apple рассмотрят осенью — СМИ

"Мы ожидаем, что рассмотрение начнется осенью. Как много времени займут слушания, будет зависеть от судей, которые будут ими заниматься", — заявил Донохо.

По данным газеты, в прошлом месяце правительство Ирландии назначило менеджеров, управляющих специальным депозитным счетом, где будут храниться выплаты Apple.

Ранее издание Irish Times сообщило, что правительство Ирландии заключило соглашение с компанией Apple по организации выплат неуплаченных долгов в размере 13 миллиардов евро на депозитный счет, который начнет пополняться в конце марта 2018 года.

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. Теперь американская корпорация должна вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 год.