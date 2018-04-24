На «Сообществе» СМИ и НКО посоветовали сделать шаг навстречу друг другу

24 апреля в рамках первого дня работы форума «Сообщества» состоялось заседание секции «СМИ как агенты общественных изменений: фронтир борьбы за достойную жизнь». Модерировал работу секции редактор объединенной редакции медиахолдинга «ФедералПресс» Эдуард Коридоров.

Как выяснилось в ходе двухчасовой дискуссии, у СМИ и некоммерческих организаций накопилось немало претензий друг к другу. Представители НКО обвиняли журналистов в невнимательности к их деятельности и проблемам, а журналисты указывали общественникам на непонимание ими специфики работы СМИ.

По словам руководителя агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Бориса Мелкоедова, он уверен, что СМИ являются самым эффективным инструментом донесения информации и основным инструментом вовлечения общественности в разного рода проекты. «Но говорить, что у нас идеальные отношения с НКО и потенциал взаимодействия исчерпан, я бы не стал», — заметил чиновник.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева согласилась, что привлечение внимания через СМИ помогает в решении тех или иных вопросов. «Мы делали это неоднократно, и мы видим, какой всплеск внимания после Года экологии поднялся к этой тематике, потому что была пропаганда, пропаганда любви к природе. А до этого мы очень долго пробивались на разные каналы. Мы просили — ну возьмите экологическую тематику. Есть такие красивые места, покажите их. Можно к прогнозу погоды добавить какие-то картинки. Показывайте нам их, чтобы мы их сохраняли. Но не особо нас слышали», — привела пример Альбина Дударева.

Председатель Союза журналистов Республики Башкортостан Артур Давлетбаков процитировал результаты опроса, подтверждающие, что журналисты готовы к сотрудничеству, но не видят инициативу со стороны НКО, которые не только не умеют правильно подавать информацию, но нередко просто молчат об информповодах.

К «упрекам» к гражданским активистам присоединился и присутствовавший на заседании сессии секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев . «Для того, чтобы написали и показали по телевизору, НКО надо сделать дополнительную работу по продвижению. Надо взаимодействовать с обществом, со СМИ, с властями. Многие не хотят этим заниматься. Но чтобы СМИ обращали внимание, это надо делать», — пояснил он.

«Еще проблема в журналистике сейчас, особенно в региональной — очень сложно поднимать более или менее острые темы — все шарахаются, — обозначил еще один тренд Валерий Фадеев. — «У нас форум называется „Социальное неравенство и достойная жизнь“. И мне пришлось показывать цитаты Путина, где он говорит про неравенство, чтобы убедить коллег оставить такую формулировку».

В свою очередь директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов обратил внимание собравшихся на такой момент, как запрос аудитории: «Ваша повестка для аудитории не всегда актуальна, потому что у нее другие запросы. На первом месте стоит криминал. Запроса на НКО нет». Он также указал на другую сторону вопроса. По мнению Рустама Зарафутдинова, включаясь в решение разного рода проблем, в том числе в распространенный сегодня сбор средств на лечение больных детей, СМИ частично подменяют функции государства. Последнее же, в свою очередь, «расслабляется». Осторожность СМИ в работе с НКО, которую общественники воспринимают как бездействие и равнодушие, Рустам Зарафутдинов объяснил случаями мошенничества и «откровенного социального иждивенчества», с которыми приходится сталкиваться.

«Сближение СМИ и общественности необходимо, так как других механизмов донесения информации общество не выработало», — считает Борис Мелкоедов . Он предложил создавать ресурсные базы удачно реализованных практик. Некоммерческим организациям представители СМИ также посоветовали искать «своего журналиста, который проникнется проблемой» — «не достучались до одного, достучитесь до другого».

По мнению Валерия Фадеева, «региональная общественная палата — очень правильная площадка для того, чтобы налаживать такое взаимодействие». На встрече с председателями общественных палат регионов Валерий Фадеев предложил коллегам на заседаниях публично рассматривать наиболее интересные проекты, получившие разного рода гранты. «Чтобы была критика, чтобы люди понимали, на что были потрачены деньги, чтобы приходили журналисты и те, на кого нацелены эти проекты, чтобы тоже рассказывали, что происходит», — пояснил он.

Артур Давлетбаков предложил некоммерческим организациям закладывать средства на освещение своей деятельности в СМИ, выделяя на это, например, 3% от суммы гранта. Эдуард Коридоров посоветовал представителям НКО не отвергать предложение, а подумать над такой возможностью в принципе, поскольку СМИ являются коммерческими предприятиями, которые должны зарабатывать себе на жизнь. «Мы все живем в разных условиях, это нормально. Думаю, что очень по-разному живет и мир НКО, и это тоже нормально, — заметил он. — Можно просить помочь. Но есть случаи, когда можно и нужно платить, на этом весь PR стоит». «И это делает стороны равноправными», — резюмировал Эдуард Коридоров.

В свою очередь Рустам Зарафутдинов посоветовал общественникам не воспринимать СМИ как единственный способ взаимодействия со своей аудиторией, а искать другие. В частности, обратить более пристальное внимание на интернет и активнее в нем работать.