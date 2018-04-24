Тамбовский суд от честного бизнеса не оставил камня на камне

В нашей стране власть на всех углах обещает всемерно способствовать честному предпринимательству. Потому, дескать, что без него не поднять страну, не сделать ее действительно процветающей. Но на деле часто происходит прямо противоположное.

Об одном из самых вопиющих случаев из этого ряда на днях сообщило сетевое издание «Блокнот». Непримечательная, на первый взгляд история «районного масштаба», о которой идет речь в статье Владимира Гусева «Тамбовский суд хуже тамбовского волка», показалась нам настолько важной, что мы решили дать возможность познакомиться с нею и своим читателям. Статья публикуется дословно, без сокращений.

Когда президент встречается с предпринимателями, всегда всплывает тема независимости судов и поднимается вопрос, когда же в стране силовые структуры перестанут «кошмарить бизнес». Такая проблема действительно есть, но есть и еще одна — когда для этих целей используется судебная система. Порой у заказчиков это выходит так искусно, что даже вмешательство силовиков не помогает решить вопрос. Стоит ли после этого удивляться, что российский бизнес уходит в офшоры? Зачастую это происходит от того, что внутри российского правового поля компаниям не удается добиться справедливости.

Сбербанк в конце концов подал иск о банкротстве. Предприятие было объявлено банкротом, был назначен конкурсный управляющий, а все его активы, оборудование и уже добытый щебень, который был на складе, ушли с молотка. Вроде бы обычная история про неудачный бизнес, в которой государственный банк даже смог вернуть какие-то деньги. Но это было только начало.

Незадачливый покупатель каменного карьера, который думал, что на аукционе купил продуктивный актив, столкнулся с тем, что депутат Купцов, а также его родственники и окружение, не только не собираются расставаться с бизнесом, но и делают должниками покупателей обанкротившегося карьера через тамбовский арбитражный суд. Тамбовский — потому что именно в Тамбов депутат успел перевести юридический адрес обанкротившейся фирмы, а еще потому что тамбовский арбитраж проявил лояльность и доверие к аргументам и документам, которые предоставило окружение скромного мини-олигарха Елецкого района.

Как же Купцову удалось сохранить бизнес после банкротства и сделать так, что ему еще и остались должны?Во-первых, потребовалось обзавестись документами, согласно которым, фирма перед самым банкротством продала всё свое оборудование фирмам однодневкам. Это позволило практически заблокировать работу предприятия, а также дало возможность заявить, что оборудование исчезло, и потребовать компенсаций. Во-вторых, обзавестись документами, согласно которым фирма перед самым банкротством продала несколько экскаваторов, которых у нее вообще не было и потом требовать отдать экскаваторы и выплатить компенсацию.

Бывший директор компании и бывший бухгалтер могли в суде заявить, что никогда этих бумах не подписывали и никаких сделок не было. В теории это решило бы проблему. На практике директор и бухгалтер действительно заявили о том, что ничего не подписывали, но тамбовский арбитражный суд их показания проигнорировал и отказался проводить почерковедческую экспертизу. Даже несмотря на то, что было заведено уголовное дело по факту подделки документов, тамбовский арбитраж не предоставляет документы для экспертизы в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Ситуация стала окончательно абсурдной, когда новые владельцы карьера привезли в суд письмо от производителя тех самых якобы проданных экскаваторов, компании «Уралмашзавод». В этом письме указывается, что экскаваторов с заводскими номерами, которые фигурируют в договоре о продаже, вообще не существует в природе. Это не помешало арбитражному суду всё равно встать на сторону фиктивных покупателей и требовать возврата или компенсации в пользу фирмы, связанной с депутатом. В своем судебном решении тамбовский арбитраж потребовал от новых владельцев карьера отдать «депутатской» фирме еще один экскаватор, который они приобрели в лизинг, то есть который вообще им не принадлежит.

Остается загадкой, какими заслугами городского депутата или другими обстоятельствами объясняется столь нелогичное поведение тамбовского арбитража. Между тем сам карьер, точнее работающее на нем новое предприятие «Каменный карьер Голиково», может просто прекратить деятельность, остаться без денег и без оборудования. В свою очередь это означает, что район и село, в котором расположен карьер, останется без 135 рабочих мест и нескольких миллионов рублей налогов в год.