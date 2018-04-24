МИД: Попытки создать образ врага из России вредят безопасности в мире

Стремление США создать образ врага из России врага для наращивания своей военной «мускулатуры» вредят безопасности в Европе и мире, говорится в комментарии МИД РФ в связи с докладом Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Сюжет с раскручиванием антироссийской кампании в контексте ДРСМД всё более системно используется Вашингтоном в качестве «шаблона» для придания собственным усилиям по форсированному накачиванию военных мускулов большей «легитимности» в глазах широкой общественности путем публичного выдвижения голословных обвинений России в ее «агрессивном поведении и якобы растущей необходимости „принятия ответных мер“, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве также обратили внимание, что „американцы формируют из России образ врага в среде своих союзников, добиваясь и от них роста военных ассигнований и ускоренной милитаризации“.

»Такая линия имеет прямую негативную проекцию на ситуацию в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что США «развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД».