Матвиенко: Москва рассчитывала на осуждение G7 закона о реинтеграции Донбасса

"Сторонами минских соглашений являются киевские власти и власти Донецка Луганска , они подписали минские соглашения. Там четко дорожная карта изложена, что и как надо делать. Вместо того чтобы понудить Киев исполнить эти решения, они развлекаются в виде очередных санкций против России", — сказала Матвиенко.

По ее словам, складывается впечатление, что G7 «создает себе какую-то иную реальность».

Матвиенко также отметила, что Москва ждала на осуждение со стороны стран G7 и Евросоюза украинского закона о реинтеграции Донбасса.