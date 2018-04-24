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Россия предупредила ООН о последствиях торговых и санкционных войн
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Россия предупредила ООН о последствиях торговых и санкционных войн 

ТАСС 44 минуты назад
ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Торговые и санкционные войны препятствуют развитию финансово-экономических связей и представляют серьезный вызов устойчивому развитию. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на заседании Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.
По его словам, со времени принятия Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития (ААПД) в 2015 году «ситуация в мировой экономике значительно изменилась, и по ряду показателей не в лучшую сторону». «Торговые и санкционные „войны“, препятствование развитию финансово-экономических связей, в том числе между региональными объединениями, представляют серьезный вызов устойчивому развитию. В условиях глобализации такие меры перестают быть „избирательными“, они в различной степени затрагивают все страны, существенно осложняют осуществление национальных стратегий развития, получение предсказуемых результатов», — предупредил дипломат.
По его словам, Россия со своей стороны будет «и далее содействовать универсальной, основанной на правилах, открытой, недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системе под эгидой ВТО, а также реальной либерализации торговли». «Мы решительно выступаем против практики введения политически мотивированных односторонних ограничений и санкций. Рассматриваем их не иначе как средство оказания политического давления на „неудобные“, несогласные страны с самостоятельной политикой, а заодно это и метод нечистоплотной конкуренции. Это напрямую противоречит принципу свободного и взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое составляет сердцевину ААПД», — отметил Панкин.
Экономика РФ развивается, несмотря на санкции
При этом он заявил, что меры экономического давления, введенные против России странами Запада, не достигли поставленных целей. «Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается „цифровая“ экономика, растет объем электронной торговли — на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупнённых фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%», — сообщил заместитель главы МИД.
Он обратил внимание на то, что Россия в 2017 году поднялась на 35-е место в рейтинге Doing Business, который составляет одно из подразделений Всемирного банка, а также «вошла в топ-15 стран по показателю прозрачности бюджета». «Укрепляется государственно-частное партнёрство: Российский фонд прямых инвестиций и его со-инвесторы вложили свыше $19 млрд в российские компании, работающие в области инфраструктуры и технологий», — отметил Панкин.
По его словам, одновременно Россия «наращивает участие в оказании содействия международному развитию», и в 2016 году на эти цели было выделено $1,3 млрд «Наша помощь охватывает такие направления, как управление государственными финансами, повышение институционального и экспортного потенциала, формирование системы социальной поддержки, укрепление здравоохранения и образования, обеспечение продовольственной безопасности», — сообщил заместитель министра иностранных дел.
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