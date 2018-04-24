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Сенатор: Угрозы Совета Европы в адрес России звучат как агония
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Сенатор: Угрозы Совета Европы в адрес России звучат как агония 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал недопустимым отказ Россию от финансового взноса в бюджет организации. В ответ на это решение к концу 2019 года комитет министров иностранных дел Совета Европы может принять меры в отношении РФ, заявил Ягланд на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в эфире НСН отметил, что СЕ находится на грани развала и выпады генсека организации в сторону России похожи на предсмертную агонию.
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«Я бы на их месте не про наказание России думал, а о том, каким образом наладить с нами отношения, если они вообще хотят сохранить Совет Европы. Потому что с такими повадками организация долго не протянет. Я сегодня разговаривал с людьми, которые работают в Совете Европы. Так вот, если мы не уплатим взносы, то СЕ может развалиться если не сейчас, то после 2019 года. Панические настроения внутри присутствуют, агония», — сказал сенатор.
Сенатор напомнил, что делегация РФ в ПАСЕ с апреля 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. «Мы уже не участвовали в избрании целого ряда должностей, которые работают в структурах Совета Европы. Через некоторое время у нас возникнет законный вопрос: „А кто все эти люди и почему мы должны руководствоваться их рекомендациями и указаниями?“. Вместо того, чтобы пытаться понять наши аргументы и прийти к разумным выводам, они лезут дальше в бутылку. Я не вижу никаких оснований менять нашу позицию. Более того, я и раньше считал, что мы в этой политической курилке, в этом захолустье и маргинализированной организации если и должны находиться, то только при максимальном соблюдении всех наших условий», — подчеркнул Климов.
По мнению парламентария, на сегодняшний день значение Совета Европы в мире существенно снизилось на фоне работы Евпропарламента и ОБСЕ. «А вот Совет Европы никак свое место под солнцем не может найти», — считает сенатор.
Напомним, в конце июня 2017 года стало известно, что РФ приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ, сообщает ТАСС. В январе этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ в 2018 году. В конце прошлого года Турция также отказалась от статуса основного плательщика СЕ. Дефицит бюджета Совета Европы составляет порядка 18 млн евро.
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