Врачи поставили страдающему от алкогольной зависимости Крису Кельми тяжелый диагноз

Певцу Крису Кельми 21 апреля исполнилось 63 года. Праздник артист встретил на больничной койке.

Как стало известно в эфире программы «Пусть говорят», посвященном дню рождения Кельми, в начале месяца он попал в больницу. «Много капельниц, витаминов. Водку я вообще не пью, а джин разбавляю, чтобы получилось 10 градусов. Ну бывает, что пью в день максимум 100 грамм вина. Это же не бутылками как раньше», — говорит Кельми, благодаря поддержке Первого канала прошедший реабилитацию в таиландском рехабе в Самуи.

По словам лечащих врачей, по прибытию в клинику певец жаловался на эпилептические припадки, однако медики назвали другой диагноз — токсическая энцефалопатия. «Мы провели диагностику и удостоверились, что у Криса нет органического поражения центральной нервной системы. Поэтому его припадки возникли в результате токсического воздействия на головной мозг. Это токсическая энцефалопатия. Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ожидает печальный конец», — поделился информацией врач клиники Евгений Бучацкий.

Сам Кельми, появившийся в студии, утверждает, что пить давно бросил, а в больницу попал из-за бытовой травмы. Ему предложили пройти еще один курс реабилитации, однако он отказался и поехал отдыхать на дачу.