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Врачи поставили страдающему от алкогольной зависимости Крису Кельми тяжелый диагноз
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Врачи поставили страдающему от алкогольной зависимости Крису Кельми тяжелый диагноз 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Певцу Крису Кельми 21 апреля исполнилось 63 года. Праздник артист встретил на больничной койке.
Как стало известно в эфире программы «Пусть говорят», посвященном дню рождения Кельми, в начале месяца он попал в больницу. «Много капельниц, витаминов. Водку я вообще не пью, а джин разбавляю, чтобы получилось 10 градусов. Ну бывает, что пью в день максимум 100 грамм вина. Это же не бутылками как раньше», — говорит Кельми, благодаря поддержке Первого канала прошедший реабилитацию в таиландском рехабе в Самуи.
По словам лечащих врачей, по прибытию в клинику певец жаловался на эпилептические припадки, однако медики назвали другой диагноз — токсическая энцефалопатия. «Мы провели диагностику и удостоверились, что у Криса нет органического поражения центральной нервной системы. Поэтому его припадки возникли в результате токсического воздействия на головной мозг. Это токсическая энцефалопатия. Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ожидает печальный конец», — поделился информацией врач клиники Евгений Бучацкий.
Сам Кельми, появившийся в студии, утверждает, что пить давно бросил, а в больницу попал из-за бытовой травмы. Ему предложили пройти еще один курс реабилитации, однако он отказался и поехал отдыхать на дачу.
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