В Госдуме предупредили о последствиях пересмотра соглашения по иранскому атому 

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин во вторник предупредил, что пересмотр соглашения по иранской ядерной программе может привести к эскалации напряженности в ближневосточном регионе.
«Пересмотр иранской ядерной программы, конечно же, приведет к эскалации напряженности… и, конечно же, возможность возобновления санкционной политики в отношении Ирана приведет к более широкому развертыванию иранской программы, по которой сегодня достигнуты договоренности о ее, грубо говоря, сдерживании», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Швыткин заверил, что Россия продолжит настаивать на сохранении соглашения по иранскому атому в его нынешнем виде.
«Безусловно, позицию нашей страны мы не изменим. Это то, чтобы сохранить и ни в коем случае не прекращать иранскую ядерную программу. То соглашение, которое ранее достигнуто между государствами, оно должно быть сохранено. Наша позиция, позиция нашей страны такова», — сказал депутат.
В январе президент США Дональд Трамп в письменной форме потребовал от Евросоюза участвовать в процессе «исправления» сделки с Ираном по мирному атому. В противном случае американский лидер пригрозил выйти из соглашения.
10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон вслед за американским лидером предложил дополнить соглашение работой по ракетной ядерной программе. «Это мы должны обсуждать, и это работа, которую я бы хотел вести», — сказал он.