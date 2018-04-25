Ещё
В Порховском районе демонтируют аварийный железобетонный мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Порховском районе демонтируют аварийный железобетонный мост 

Псковская губерния 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Порховском районе на автомобильной дороге Лудони — Павы — Боровичи км 34+534 стартовал капитальный ремонт моста через реку Коломенка, сообщает пресс-служба комитета по трансопрту администрации Псковской области. По данным ведомства, в ходе капремонта будет демонтирован нынешний аварийный железобетонный мост, а на его месте появится новый железобетонный мост в соответствии с современными габаритно-весовыми нормативными требованиями. Также, будет выполнено укрепление откосов насыпи, смонтировано дорожное ограждение, восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах. На данный момент подрядчик выполняет работы по возведению временного моста и объездной дороги. Планируемое окончание работ 20 ноября 2018 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Общероссийская база вакансий «Работа в России» содержит уже 91 псковскую вакансию по стажировке Самым богатым депутатом Псковского областного Собрания стал Сергей Быков Администрации муниципалитетов Псковской области выдадут ветеранам войны по 1 тысяче рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс138
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»33
Кремль сменит формат инаугурации287
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы22
Садальский раскрыл тайну Галкина14
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение