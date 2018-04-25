В Порховском районе демонтируют аварийный железобетонный мост 

В Порховском районе на автомобильной дороге Лудони — Павы — Боровичи км 34+534 стартовал капитальный ремонт моста через реку Коломенка, сообщает пресс-служба комитета по трансопрту администрации Псковской области. По данным ведомства, в ходе капремонта будет демонтирован нынешний аварийный железобетонный мост, а на его месте появится новый железобетонный мост в соответствии с современными габаритно-весовыми нормативными требованиями. Также, будет выполнено укрепление откосов насыпи, смонтировано дорожное ограждение, восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах. На данный момент подрядчик выполняет работы по возведению временного моста и объездной дороги. Планируемое окончание работ 20 ноября 2018 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».