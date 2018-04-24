Государство застрахует рыбу 

До сих пор рыбоводство не входило в объекты страхования с господдержкой из-за высокой зависимости от случайных факторов, главным образом плохой погоды. И это, как считают эксперты, одна из причин, сдерживающих развитие отечественной аквакультуры. Однако уже с 1 января 2019 года регионы получат субсидии на возмещение части затрат рыбных ферм по договорам сельхозстрахования. Под страховой случай попадут риски, связанные с ураганом, наводнением, цунами, ледоходом, аномальным снижением уровня воды, а также гибелью рыб из-за болезней и пожара.
Страхование распространяется на рыб различных видов, моллюсков, ракообразных и водоросли. Господдержка будет оказана, если производитель застрахует один или несколько объектов аквакультуры на срок не менее одного года. На эти цели из бюджета может быть израсходовано от 8,5 миллиона до 120 миллионов рублей в год.
Сам документ пока носит рамочный характер. Позже к нему будут утверждены методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов аквакультуры, а также ставки для расчета размера субсидий. Предполагается, что сумма в договоре должна будет составлять не менее 80 процентов страховой стоимости рыбы.
Участники рынка встретили новость о господдержке страхования аквакультуры с оптимизмом. Исполнительный директор Союза аквакультуры Игорь Кузьмин пояснил, что сейчас рыбоводы тратят большие деньги на страхование своих рисков. «Высвободившиеся деньги можно будет пустить на развитие производства», — отметил он.
Пока же отечественная аквакультура развивается недостаточно быстрыми темпами. Суммарно мировые показатели отрасли превышают 67 миллионов тонн. Первенство здесь удерживают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Норвегия и Финляндия. Процентное соотношение рыбы, выращиваемой нашими фермерами и вылавливаемой в море на российских прилавках, примерно 5 к 95. Именно поэтому сейчас этот вид бизнеса считается очень перспективным. Особенно положительно на него сказался курс на импортозамещение. По словам Кузьмина, фермеры выращивали в основном карпа, сазана и толстолобика. Сегодня добавились семга, форель, муксун, нельма.