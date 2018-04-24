Ядерный щит сердца Родины: небо на замке

24 апреля в частях 4-й дивизии противовоздушной обороны, которая охраняет небо столицы, прошли учения.

Сегодня на вооружении частей ПВО стоят новейшие зенитные комплексы — С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» последних модификаций и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Они составляют своеобразный тандем. С-400 охраняют район от баллистических и крылатых ракет, а также от стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев, а «Панцири» надежно прикрывают позиции «Триумфа».

Боевые возможности комплекса С-400 очень велики.

— Ракеты способны поражать цели в диапазоне высот от 20 метров до 27 километров, а по дальности до 250 километров. Комплекс одновременно может обстреливать до шести целей, — рассказал корреспонденту «ВМ» командир радиотехнической батареи капитан Иван Соловьев

Управляли учениями с командного пункта 4-й дивизии ПВО, находящегося глубоко под землей. На экранах операторов отражается вся воздушная обстановка над Москвой . Поступает вводная: «Воздушная атака с западного, северо-западного и северного направлений. Зафиксированы пуски крылатых ракет».

Командир дивизии полковник Валерий Варенцов тут же отдает приказы на перехват условного противника.

Вскоре поступают доклады из частей: «Цель уничтожена! Цель уничтожена!» Действия командования и боевых расчетов отработаны до автоматизма.

Дивизия постоянно несет дежурство по охране столицы. До 80 процентов личного состава побывали в служебных командировках в Сирии , где выполняли задачи по противовоздушной обороне. По словам командира дивизии, техника и личный состав показали себя отлично. Ежедневно в составе дежурных сил ПВО и ПРО на боевое дежурство заступают около двух тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

На учениях особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения. Части дивизии также постоянно участвуют в параде Победы.