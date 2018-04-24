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Ядерный щит сердца Родины: небо на замке
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Ядерный щит сердца Родины: небо на замке 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
24 апреля в частях 4-й дивизии противовоздушной обороны, которая охраняет небо столицы, прошли учения.
Сегодня на вооружении частей ПВО стоят новейшие зенитные комплексы — С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» последних модификаций и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Они составляют своеобразный тандем. С-400 охраняют район от баллистических и крылатых ракет, а также от стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев, а «Панцири» надежно прикрывают позиции «Триумфа».
Боевые возможности комплекса С-400 очень велики.
— Ракеты способны поражать цели в диапазоне высот от 20 метров до 27 километров, а по дальности до 250 километров. Комплекс одновременно может обстреливать до шести целей, — рассказал корреспонденту «ВМ» командир радиотехнической батареи капитан Иван Соловьев.
Управляли учениями с командного пункта 4-й дивизии ПВО, находящегося глубоко под землей. На экранах операторов отражается вся воздушная обстановка над Москвой. Поступает вводная: «Воздушная атака с западного, северо-западного и северного направлений. Зафиксированы пуски крылатых ракет».
Командир дивизии полковник Валерий Варенцов тут же отдает приказы на перехват условного противника.
Вскоре поступают доклады из частей: «Цель уничтожена! Цель уничтожена!» Действия командования и боевых расчетов отработаны до автоматизма.
Дивизия постоянно несет дежурство по охране столицы. До 80 процентов личного состава побывали в служебных командировках в Сирии, где выполняли задачи по противовоздушной обороне. По словам командира дивизии, техника и личный состав показали себя отлично. Ежедневно в составе дежурных сил ПВО и ПРО на боевое дежурство заступают около двух тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.
На учениях особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения. Части дивизии также постоянно участвуют в параде Победы.
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