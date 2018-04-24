МИД рассказал о последствиях отказа США от ратификации ДВЗЯИ

Иран и Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР Китай . Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

"Отказ США от намерения ратифицировать ДВЗЯИ, официально подтверждённый в обновленном Обзоре ядерной политики, наносит серьёзный удар по договору, который подписан и ратифицирован подавляющим числом государств, включая Россию ", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Внешнеполитическое ведомство отметило, что «планомерное создание в США условий для возможного возобновления ядерных испытаний заставляет усомниться, что США будут и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания». Данная линия Вашингтона не соответствует декларируемой им приверженности целям укрепления режима нераспространения ядерного оружия, отмечает МИД.

"Более того, на позицию США в данном вопросе могут ориентироваться другие ключевые для судьбы ДВЗЯИ государства, которые теоретически могут последовать примеру Вашингтона. Это неизбежно откроет путь гонке ядерных вооружений, предотвратить которую призван ДВЗЯИ", — заявило ведомство.