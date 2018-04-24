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МИД РФ: США ошибочно считают себя неуязвимыми
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МИД РФ: США ошибочно считают себя неуязвимыми 

News.ru 36 минут назад
Наличие противоракетного «зонтика» создает у США иллюзию безнаказанности и ведет к опасным шагам вопреки здравому смыслу, сообщает Тасс со ссылкой на комментарий МИД РФ в связи с публикацией докладом Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
«Опасность в том, что наличие противоракетного «зонтика» может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит, породить в Вашингтоне соблазн к новым опасным односторонним шагам в достижении своих целей на глобальном и региональном уровнях в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано уже дважды в отношении Сирии путем нанесения по этому суверенному государству ракетных ударов под надуманными предлогами», — заявили в дипведомстве.
В МИД констатировали, что несмотря на формальное признание наличия прямой взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями (в том числе в тексте Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года), США «так и не проявили готовности к взаимодействию и учету российских озабоченностей».
Кроме того, в министерстве обвинили страны Запада в нарушении своих обязательств по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011). Союзники США скрывают от российских инспекторов информацию о своих военных учениях.
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