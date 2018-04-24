Ещё
МИД РФ: Западные страны утаивают от российских инспекторов важные детали военных учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: Западные страны утаивают от российских инспекторов важные детали военных учений 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Страны Запада нарушают свои обязательства по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011), скрывая от российских инспекторов информацию о своих военных учениях. Об этом заявили во вторник в МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
"К сожалению, как и прежде, в своем докладе США «скромно» умалчивают о многочисленных проблемах с выполнением Венского документа, имеющихся у них самих и их союзников", — указали в дипведомстве.
"Например, некоторые государства — участники (Дания, Испания) продолжают придерживаться позиции, не предусматривающей направление в адрес других участников ВД-2011 уведомлений с информацией о наиболее крупных мероприятиях военной деятельности (учениях) за 42 дня до их начала. Кроме того, передаваемые отдельными государствами уведомления не содержат информацию, необходимую для полноценного планирования инспекционной деятельности в период проведения таких учений", — добавили в МИД.
ТАСС: последние новости
Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции РФ Петр Фрадков во вторник должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка Комитет Госдумы поддержал законопроект о возможности создания курилок в аэропортах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны207
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл127
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией88
«Газпром» готов «добить Украину»334
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение