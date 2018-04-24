Исаев: В ГД подготовлен закон об ответе на недружественные шаги США

Необходимость принятия ответных мер на экономический шантаж со стороны Соединенных Штатов Америки поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны.

В связи с этим в Государственной Думе был подготовлен законопроект о мерах воздействия на недружественные шаги США и иных иностранных государств, которые присоединятся к санкционной политике, направленной против России . Его подписали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций. В настоящий момент в качестве авторов к нему присоединились еще более 300 депутатов, и этот процесс продолжается.

Отмечу, что данный законопроект сам не вводит какие-либо запреты или ограничения, а предоставляет правительству право сделать это по поручению президента России. В основу соответствующих решений ляжет просчет возможных рисков и выгод, которые получит российская экономика. Одновременно законопроект возлагает на правительство обязанность замещать запрещенные товары отечественными аналогами или импортом из дружественных стран, не поддерживающих антироссийские санкции.

На прошлой неделе проект этого закона обсуждался на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы. В обсуждении приняли участие депутаты, члены Совета Федерации , представители профильных министерств и ведомств, Общественной палаты РФ , бизнес-сообщества и заинтересованных объединений граждан. Все участники поддержали концепцию законопроекта, признали его актуальность и необходимость, однако высказали ряд конкретных предложений по его доработке ко второму чтению.

Например, планируется предложить правительству ежегодно отчитываться перед Государственной Думой о решениях, принятых в рамках этого закона, и представлять подробный обзор экономических и социальных последствий данных решений.

Эти и другие поправки к законопроекту будет готовить специально созданная рабочая группа, в которую войдут представители всех вышеуказанных структур.

Наибольший резонанс в обществе вызвал вопрос о возможном ограничении или запрете ввоза лекарственных препаратов из США и других стран, подпадающих под действие данного закона. В этой связи важно еще раз обратить внимание на то, что ограничения могут вводиться только в отношении лекарственных средств, аналоги которых производятся в России или могут быть заменены в результате импорта из дружественных стран.

В то же время сама по себе тема импортозамещения лекарств чрезвычайно актуальна. Сегодня, к сожалению, более 60% реализуемых в России лекарственных препаратов являются импортными. Если Соединенные Штаты Америки или иные государства сами примут решение о запрете поставок лекарств на территорию Российской Федерации, возникнет непосредственная угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы считаем, что обсуждение темы более эффективного импортозамещения лекарственных препаратов имеет очень серьезное значение. Приглашаем к дискуссии экспертов, представителей объединений пациентов и других заинтересованных общественных организаций.