Вандалы разгромили ротонду в Тобольском кремле

Неизвесные разбили часть конструкций ротонды, стоящей на смотровой площадке Тобольского кремля со стороны Иртыша. Часть выломанных мраморных деталей исчезла.

Тоболяки считают ротонду самой позорной частью кремля. Там часто собирается «трудная молодежь» и любители крепких напитков — распивают, дерутся, справляют нужду. Постройка обычно покрыта нецензурными надписями, облевана и забрызгана кровью. От нее постоянно что-то отваливается, и вид она имеет весьма неприглядный.

В этот раз часть мраморного ограждения была просто выломана и, видимо, украдена. Причем это ограждение прикрывало крутой склон Троицкого мыса.

Заместитель главы Тобольска по ЖКХ Николай Руппель сообщил, что ему известно об этой ситуации, но не уточнил, какие действия планируются и когда ротонду восстановят. Тем временем многие тоболяки предлагают ее снести.

Фото автора