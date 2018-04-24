МИД обвинил США в подделке предусмотренных ДСНВ показателей

США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями, заявили в МИД России, комментируя доклад Госдепа на эту тему.

Вашингтон боится, что их уличат в том, что они безосновательно обвиняют другие государства для того, чтобы «утаить от международной общественности допущенные самими США многочисленные нарушения по международным соглашениям в области КВРН», говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство отмечает, что США только на словах «ратуют за неукоснительное соблюдение норм международного права» и преподносят себя в качестве «эталона», но устанавливают «собственные критерии» осуществления того или иного соглашения.

МИД отмечает, что США в докладе снова пытаются применит свое «исключительное право» судить «провинившихся» и требовать от них исправления или их наказания.

В заявлении министерства указывается на неприемлемые действия США по различным международным соглашениям. В частности, показателей, предусмотренных договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), США добились не только за счет реальных сокращений вооружений, но и путем некорректных манипуляций, отмечают в МИД.

Также ведомство заметило, что в докладе Госдепа замалчиваются проблемы с соблюдением договора об открытом небе со стороны самих США, хотя Вашингтон обвиняет в этом Россию . В частности, в 2017 году были отменены остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на аэродромах дозаправки на авиабазах Робинс и Элсворт. Также отмечается, что американцы прекратили работу в «Группе малого формата» по этому договору. Кроме того, США установили ограничения для наблюдательных полетов над территорией Алеутских островов.

В заявлении МИД также касается договоров о РСМД, о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), об утилизации плутония, о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа по безопасности 2011 года, конвенции о запрещении химического оружия и конвенции о запрещении разработки биологического оружия.

В частности, МИД указывает, что именно США остаются единственной страной-участницей конвенции по химоружию, которая сохраняет значительный арсенал отравляющих веществ. Указывается на действия США по разработке вооружения, запрещенного ДРСМД, а также на беспрецедентное обновление всех компонентов ядерного оружия в Соединенных Штатах.