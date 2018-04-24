Скоростные катера полиции вышли на водный патруль

24 апреля сотрудники полиции на транспорте приступили к патрулированию на Москве-реке. Корреспондент «ВМ» участвовал в охране общественного порядка на полицейском катере.

Начинается весенне-летний сезон, когда горожане стремятся отдыхать на природе: проводить время на свежем воздухе и купаться — порой в неположенных местах, опасных для жизни.

— Наш линейный отдел на вод ном транспорте создан для того, чтобы заниматься профилактической работой, — делится с «ВМ» командир патрульного катера «Мангуст» Юрий Ломакин . — Мы следим, чтобы москвичи не заплывали за буйки, не лезли в воду пьяными.

Со слов старшего лейтенанта Ломакина, работая с отдыхающими, особенно с молодежью, приходится быть психологом.

— С ними нужно говорить спокойно, доброжелательно, подробно объяснять, почему не положено купаться в тех или иных местах, — делится полицейский-моторист Алексей Шулепин. — А повышение голоса может сыграть негативную роль.

В мае и июне начнется горячая пора: последние звонки и выпускные. Школьники любят отмечать эти события на катерах. Полицейским приходится сопровождать их и следить, чтобы молодежь не проносила спиртное на борт.

Всего на вооружении водной полиции 32 катера, на которых работают более 150 человек. В зимнее время катера хранились в ангаре, а полицейские несли службу на катерах на водных подушках.

Теперь дежурные полицейские переходят на летний сезон. Сержанты Алексей Шулепин и Даниил Шкатов с младшим сержантом Сергеем Трофимовым проверяют катер, который уже перенесли из ангара на воду. Масло в норме. Бензобак полный. Моторист Алексей Шулепин заводит мотор, и мы отчаливаем от пристани в проезде Главмосстроя в сторону Делового центра. По дороге узнаем, что все полицейские окончили Академию водного транспорта и специально пошли работать в полицию.

— В речном порту суда на малом ходу, — говорит полицейский Сергей Трофимов. — А мне хотелось работать на скоростных катерах полиции.

Трофимов рассказывает, что весной в реке часто всплывают утопленники: в месяц полицейские обнаруживают до пяти трупов.

— «Самоубийственными» считаются Метромост в Лужниках и мост в Крылатском: там чаще всего люди прыгают в воду и разбиваются, — продолжает Даниил Шкатов. — Поэтому там усилено патрулирование.

Не обходится и без комических случаев.

— Как-то сопровождали туристический катер с иностранцами. С него поступил сигнал тревоги: мол, в воду упал человек, — рассказывает старший лейтенант Юрий Ломакин. — Но мы не видели, как падал человек.

Только позже выяснилось, что иностранная туристка уронила случайно свою сумку с драгоценностями за борт, подбежала к капитану и успела сказать: «Упал в воду». Экипаж дал сигнал тревоги. Потом полицейским объявили благодарность за бдительность.

КСТАТИ

Летняя пассажирская навигация открылась в столице. По Москве-реке начали курсировать прогулочные суда для туристов, заработала шлюзовая система. До выхода на реку пассажирских теплоходов в акватории прошла сезонная уборка. Суда-уборщики ГУП «Мосводосток» приводили реку в порядок. Чистка продолжается и сегодня, акваторию патрулируют 13 судов со специальным оснащением для вылавливания мусора. Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, задача судов — очищать воду от всего, что может помешать навигации пассажирских кораблей. Флотилия планирует патрулировать реку вплоть до ее замерзания. Чистить Москву-реку будут от Бесединского автомобильного моста до Карамышевской набережной — это около 60 километров водной глади.