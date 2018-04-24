«Попали в капкан». Воронежская многоэтажка рискует остаться без единой дороги к дому

Соседние дома отгородились забором и воротами. На улице Беговой раздробленность, почти феодальная — там два дома объединились против третьего и установили по периметру своих участков ворота и металлический забор. В итоге из-за войны между ТСЖ одно из зданий рискует оказаться в транспортной блокаде. Речь идёт о домах номер 2/1, 2/2 и 2/3. Из-за странной конфигурации жилого комплекса здание под второй дробью оказалось внутри без отдельных въездов. Дома по краям огородились от улицы, наняли ЧОП и через свои ворота соседей пускать не хотят. А в начале мая грозятся закрыть последний подъезд с улицы Шишкова. Председатель ТСЖ дома 2/2 по улице Беговой Игорь Кузнецов рассказал, что уже «соперники» поставили столбы и подготовили ограждения — вот-вот у дома появятся ворота. — И мы попадём в полный капкан, — заключил Кузнецов.

Возможности въехать со стороны дворов нет — там глухой забор. При этоминициаторы установки ворот говорят, все конструкции стоят законно, ни одна проверка нарушений не выявила. — У нас есть документы, кадастровый номер, границы участка, по этим всем границам участка мы закрыли свою придомовую территорию. Проезд только для жителей Беговая 2/3. Для спецтранспорта и спецтехники — скорой, пожарным, коммунальщикам –ворота открываются по умолчанию: у нас круглосуточно работает ЧОП, — рассказала председатель ТСЖ дома 2/3по улице Беговой Елена Ряполова.