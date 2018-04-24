На форуме в Тольятти обсудили новое культурное измерение

В Библиотеке Автограда прошел форум «Культура Тольятти-2030: новое измерение»

Фото: «Тремоло»

Все было заявлено 5 тематических секций: • Культура и всестороннее развитие человеческого потенциала — образование, профессии будущего; • Культура и обеспечение интенсивного развития экономики — наука, инновации, бизнес; • Культура и сохранение и улучшение среды жизнеобитания -здоровье, досуг, медицина; • Культура и развитие местного самоуправления — добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты; • «Пилотные» проекты и международное сотрудничество в социокультурной сфере.

Фото: «Тремоло»

Кроме того, прошел и круглый стол «Актуальные проблемы культуры Тольятти», организатором которого выступила команда фестиваля музыки и искусства «Тремоло» (фестиваль проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества // президентскиегранты.рф). Стоит отметить, что мероприятие собрало приличный круг спикеров. Разговор получился конструктивным. Модератором выступил автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов. В результате обсуждения важных проблем культуры участники круглого стола единогласно пришли к тому, что Тольятти имеет хороший потенциал для развитий подобной отрасли. В городе есть заинтересованные граждане, а в профильных учреждениях масса активов для их решения. Самое главное, что нужно сделать — объединить усилия всех желающих. Ради этого и были переданы разработки участников круглого стола в департамент культуры городской администрации.

Фото: «Тремоло»