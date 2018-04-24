США намеренно искажают положения военной доктрины России, заявили в МИД 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США преднамеренно искажают положения военной доктрины РФ, касающиеся возможности применения ядерного оружия, заявления о том, что РФ якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия, не соответствуют действительности, заявил МИД РФ.
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил в Женеве в понедельник, что США считают, что модернизация РФ своих ядерных арсеналов представляет угрозу для ее соседей и нарушает обязательства страны в области контроля над вооружением.
"Особенно циничными выглядят ссылки в документе на ничем не обоснованный тезис о росте «российской ядерной угрозы», старательно тиражируемый американцами. Преднамеренно искажены положения нашей Военной доктрины, касающиеся возможности применения ядерного оружия. Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него всё более сильный акцент. Всё это не соответствует действительности", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).
Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.