«Панатинаикос» отстранен от еврокубков на три сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей

Сообщается, что клуб наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей, а именно за просроченные финансовые обязательства. Чтобы избежать санкций, клуб должен был до 1 марта 2018 года доказать, что погасил все просроченные платежи или же заключил соглашения с кредиторами по таким платежам, обнаруженным к 30 сентября 2017 года.

Арбитражная палата изначально оштрафовала клуб на 200 тысяч евро. Половина штрафа носила условный характер до тех пор, пока клуб не выполнит требования. Так как «Панатинаикос» требования не выполнил, им придется доплатить еще 100 тысяч евро штрафа и пропустить еврокубки в трех следующих сезонах (2018/19, 2019/20 и 2020/21).