Необычные предметы стали падать на головы владивостокцев

Жители района Чуркин во Владивостоке пожаловались на то, что на их головы «прилетают» необычные предметы, сообщает PRIMPRESS.

По словам жителей дома № 22 по улице Гульбиновича, один из их соседей регулярно выкидывает из окна собачьи экскременты. Они, в свою очередь, попадают на окна жильцов нижних этажей, а также на головы прохожих.

Жители дома не выдержали и написали предупреждение, которое повесили в подъезде. Люди требуют от недобросовестных жильцов быть аккуратнее. При этом источник «метательных объектов» остался неизвестен.

Фотографию объявления опубликовали в соцсетях, где бурно отреагировали на эту новость. Пользователи отметили, что наш народ «деградирует» и «сходит с ума». Кто-то в комментариях добавил, что подобные случаи отмечались в доме № 29 по той же Гульбиновича.