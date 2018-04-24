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Необычные предметы стали падать на головы владивостокцев
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Необычные предметы стали падать на головы владивостокцев 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители района Чуркин во Владивостоке пожаловались на то, что на их головы «прилетают» необычные предметы, сообщает PRIMPRESS.
По словам жителей дома № 22 по улице Гульбиновича, один из их соседей регулярно выкидывает из окна собачьи экскременты. Они, в свою очередь, попадают на окна жильцов нижних этажей, а также на головы прохожих.
Жители дома не выдержали и написали предупреждение, которое повесили в подъезде. Люди требуют от недобросовестных жильцов быть аккуратнее. При этом источник «метательных объектов» остался неизвестен.
Фотографию объявления опубликовали в соцсетях, где бурно отреагировали на эту новость. Пользователи отметили, что наш народ «деградирует» и «сходит с ума». Кто-то в комментариях добавил, что подобные случаи отмечались в доме № 29 по той же Гульбиновича.
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