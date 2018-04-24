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Обеспеченность нижегородцев предприятиями бытового обслуживания составляет 64%
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Обеспеченность нижегородцев предприятиями бытового обслуживания составляет 64% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сфера бытового обслуживания населения в Нижнем Новгороде требует развития. В настоящее время обеспеченность составляет 64%, заявила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода Ирина Егорова..
Бытовое обслуживание населения — один из трёх китов структуры потребительского рынка. Два других — розничная торговля и общественное питание. Обеспеченность точками продаж составляет в Нижнем Новгороде 185,7%, точками питания — 97,5%.
По словам Егоровой, на одну тысячу жителей сфера бытовых услуг дает шесть рабочих мест.
Одно из приоритетных направлений работы городской администрации, считает Егорова, — создание инфраструктуры для предпринимателей, условий для конкуренции и прозрачность условий деятельности бизнеса.
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