Обеспеченность нижегородцев предприятиями бытового обслуживания составляет 64%

Сфера бытового обслуживания населения в Нижнем Новгороде требует развития. В настоящее время обеспеченность составляет 64%, заявила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода Ирина Егорова ..

Бытовое обслуживание населения — один из трёх китов структуры потребительского рынка. Два других — розничная торговля и общественное питание. Обеспеченность точками продаж составляет в Нижнем Новгороде 185,7%, точками питания — 97,5%.

По словам Егоровой, на одну тысячу жителей сфера бытовых услуг дает шесть рабочих мест.

Одно из приоритетных направлений работы городской администрации, считает Егорова, — создание инфраструктуры для предпринимателей, условий для конкуренции и прозрачность условий деятельности бизнеса.