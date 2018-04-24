РФ вернется к Соглашению об утилизации плутония после устранения США ущерба отношениям 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия готова вернуться к выполнению Соглашения об утилизации плутония (СОУП) с США, но только когда Вашингтон устранит ущерб, нанесенный отношениям двух стран. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии МИД РФ в связи с докладом Госдепартамента о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
"Мы подтверждаем готовность вернуться к выполнению Соглашения. Однако сделано это может быть только после того, как Вашингтон устранит ущерб, нанесенный российско-американским отношениям непродуманными действиями администрации США, а также вернется к соблюдению ранее достигнутых договоренностей по способам утилизации плутония", — говорится в тексте комментария, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.