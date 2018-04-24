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Одежду производят из переработанных пластиковых бутылок
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Одежду производят из переработанных пластиковых бутылок 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
24 апреля в парке «Садовники» прошло празднование Международного дня Земли, на котором столичные волонтеры и экологические организации представили выставку товаров из вторсырья «Из отходов в доходы».
Для того чтобы появился один женский кардиган, нужно семь двухлитровых пластиковых бутылок. На школьную линейку уйдет одна литровая. А для изготовления набора цветного картона из восьми цветов потребуется десяток старых журналов и газет.
— Из вторсырья очень многое сейчас производят. Больше, чем мы думаем, — говорит волонтер Лиза Исаева. Она присматривает за выставкой, рассказывает о ней всем желающим. — Праздничные колпачки, которые можно увидеть на детских днях рождения, веревки, куртки и безрукавки. Практически весь мусор может иметь вторую жизнь.
Раз в месяц волонтеры-экологи проводят акции. Они собирают мусор во дворах, в городских скверах и парках культуры и отдыха.
— Каждый раз мы набираем полные пакеты отходов, — поделилась Исаева. — В последнее время мусора стало меньше. Но это все еще очень большая проблема. Городу, как мне кажется, не хватает урн. И при том не простых, а для раздельного сбора отходов.
Урны для разных видов бытового мусора продолжат появляться на столичных улицах. В частности, такие контейнеры установят на городских стадионах к чемпионату мира — 2018.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зоя Зотова, депутат Мосгордумы:
— День Земли призван объединить людей всего мира для защиты окружающей среды, донести, что только оберегая природу своего родного города, своей страны и воспитывая бережное отношение к ней, человечество сохранит жизнь на Земле. Давайте вместе начнем с малого.
Вечерняя Москва: последние новости
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