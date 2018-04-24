В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам вторника, 24 апреля. Мамочки-рейдеры Строго говоря, это новость вчерашнего дня, однако «выстрелила» она именно сегодня. Гендиректор ООО «Бахетле», депутат Госсовета РТ пятого созыва Муслима Латыпова заявила, что мамы в декретном отпуске мешают развитию бизнеса крупных налогоплательщиков республики. Они пекут торты и продают их в соцсетях, забирая клиентов у Латыповой. На мамочек в декрете депутат пожаловалась президенту РТ Рустаму Минниханову. Впрочем, многие жалобу посчитали неуместной. Мнение читатели выразили в комментариях к материалу «Казанского репортера». Рабочие моменты Выпущен список профессий — всего 246 наименований, которые будут актуальны в Татарстане в ближайшие годы. Затронуты все сферы деятельности, а минобрнауки РТ рекомендовали обратить на перечень особое внимание, когда планируется образовательный процесс. Тем временем, минкульт РТ составил рамочную программу мероприятий чемпионата мир по футболу 2018 года. Нас ожидает не менее 90 событий, в том числе, концертов, выставок или, например, фестивалей. Все — летом 2018-го. Исполком Казани продолжил подготовку к празднованию Дня Победы. Ведется поиск подрядчика, который будет отвечать за организацию парада Победы. Но есть нюанс: тендер размещен «задним числом». Работы уже в разгаре, однако их исполнителя, судя по информации в госзаказе, выберут уже после 9 мая. Протесты Исполком Казани согласовал проведение митинга сторонников Алексея Навального. Акция пройдет 5 мая в Дербышках, напротив ДК Саид-Галеева. А шествие, запланированное активистами, запрещено, поскольку его маршрут пролегал через стоматологический кабинет — это противоречит законам республики. Чиновники продолжают вести диалог с противниками мусоросжигательного завода (МСЗ). Правда, сегодня это случилось заочно. Первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов напомнил, МСЗ будет построен в республике к 2022 — 2023 годам. И главное условие эффективности его работы — организация раздельного сбора мусора. Собственно, за это выступают и экоактивисты. С одним условием: МСЗ в республике быть не должно. Время В Госсовете РТ обсудили вопрос смены часового пояса в республике. На экспертном уровне после обращения ряда жителей Татарстана пытались понять, насколько целесообразен переход. Общественники настаивают, что московский часовой пояс вреден для здоровья. Представители ведомств эту точку зрения не разделили. В завершение добавим, все дайджесты «Казанского репортера» доступны по ссылке.