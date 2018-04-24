Израиль пообещал нанести ответный удар, если Сирия применит С‐300 

Израиль пообещал нанести ответный удар в случае применения против его самолетов в Сирии ПВО С‐300, которые страна может получить от Российской Федерации. Об этом сообщило ИА Nation News.
Как отметил глава израильского оборонного ведомства Авигдор Либерман, Израиль не ищет напряженных отношений с Москвой, равно как и российская сторона не стремится к трениям с Тель-Авивом.
Также Либерман заявил, что если сирийская сторона применит в отношении авиации Израиля зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые страна может получить от России, то Тель-Авив нанесет ответный удар.
Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что его стране важно, чтобы системы ПВО, которые Сирия может получить от России, не были направлены против его страны, при этом Либерман пояснил, что ни Израиль, ни Москва не стремятся к напряженным отношениям друг с другом.
Сергей Лавров рассказал о поставках в Сирию зенитно‐ракетных комплексов С‐300. Глава МИД отметил, что не исключена возможность повторной атаки на Сирию, наподобие той, которая состоялась 14 апреля.