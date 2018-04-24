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«Нас не напугаешь»: Матвиенко отреагировала на возможные новые санкции
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«Нас не напугаешь»: Матвиенко отреагировала на возможные новые санкции 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МАТВИЕНКО О ВОЗМОЖНЫХ НОВЫХ САНКЦИЯХ G7: НАС НЕ НАПУГАЕШЬ, НЕ ДУМАЮ, ЧТО ОНИ БУДУТ ХУЖЕ УЖЕ ПРИНЯТЫХ
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