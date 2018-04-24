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МИД РФ: новый режим военного контроля в Европе увязан с отказом НАТО от сдерживания России
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МИД РФ: новый режим военного контроля в Европе увязан с отказом НАТО от сдерживания России 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Перспективы разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) зависят от готовности НАТО отказаться от мер военного сдерживания России. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
"Что касается перспектив разработки нового режима КОВЕ на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного «сдерживания» России в Европе, нормализации отношений с Российской Федерацией, в том числе в сфере военного сотрудничества", — отметили в дипведомстве.
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