МИД РФ: новый режим военного контроля в Европе увязан с отказом НАТО от сдерживания России

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Перспективы разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) зависят от готовности НАТО отказаться от мер военного сдерживания России . Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Что касается перспектив разработки нового режима КОВЕ на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного «сдерживания» России в Европе, нормализации отношений с Российской Федерацией, в том числе в сфере военного сотрудничества", — отметили в дипведомстве.