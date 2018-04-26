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Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе аэроэкспресса с 5 по 10 мая
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Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе аэроэкспресса с 5 по 10 мая 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: АиФ
«Аэроэкспресс» предоставит ветеранам бесплатный проезд с 5 по 10 мая, сообщили в пресс-службе компании.
«В период с 5 по 10 мая в честь празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне компания организует бесплатный проезд для ветеранов ВОВ, являющихся гражданами Российской Федерации, в вагонах бизнес-класса. В указанный период правом проезда без оплаты в бизнес-классе «Аэроэкспресс» можно воспользоваться на всех направлениях движения поездов. Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках акции сотрудники компании вручат ветеранам памятные подарки.
Проезд в вагонах стандартного класса поездов «Аэроэкспресс» для ветеранов Великой Отечественной войны всегда является бесплатным. При отсутствии сопровождающих можно воспользоваться бесплатной услугой «Персональный помощник», включающей в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов и размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны. По желанию пассажира персональный помощник проводит ветерана к стойке регистрации в аэропорту.
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