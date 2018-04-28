Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоч

Акция продлится с 3 мая по 12 мая.

Пройти регистрацию на рейс ветераны и инвалиды ВОВ смогут без очереди, пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по спецобслуживанию. На стойке информации ветераны и сопровождающие их лица получат необходимые разъяснения по вопросам регистрации на рейс, оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. В залах повышенной комфортности внутренних и международных воздушных линий ветеранам предложат бесплатные закуски, горячие обеды и напитки.

В случае непредвиденных задержек персонал аэропорта Курумоч обеспечит наиболее комфортные условия для вылетающих, при необходимости ветеранам и инвалидам ВОВ будет предоставлено медицинское обслуживание. По всем возникающим вопросам относительно обслуживания ветеранов можно обратиться по тел. +7 (846) 966-51-82 (круглосуточно).

За дополнительной информацией нужно обращаться в Департамент стратегических коммуникаций АО УК «Аэропорты Регионов» по телефону (846) 966-51-22, e-mail: pr@uwww.aero