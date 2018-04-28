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Школьники Майкопа поздравят ветеранов на дому
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Школьники Майкопа поздравят ветеранов на дому 

АиФ Адыгея 35 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодые волонтеры, учащиеся и педагоги городских школ, а также представители Совета ветеранов навестят фронтовиков и поздравят их с наступающим праздником.
«По последним данным, в республиканской столице проживает порядка 120 ветеранов — участников ВОВ. Все они получат подарки от администрации Майкопа и городского Совета ветеранов. Подарки к празднику доставят воинам-освободителям представители молодого поколения майкопчан», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Ребята пообщаются с ветеранами, передадут им самые добрые пожелания, отдадут дань уважения их великому подвигу.
Всех участников Великой Отечественной войны планируется посетить до конца следующей недели.
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