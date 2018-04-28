Школьники Майкопа поздравят ветеранов на дому

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодые волонтеры, учащиеся и педагоги городских школ, а также представители Совета ветеранов навестят фронтовиков и поздравят их с наступающим праздником.

«По последним данным, в республиканской столице проживает порядка 120 ветеранов — участников ВОВ. Все они получат подарки от администрации Майкопа и городского Совета ветеранов. Подарки к празднику доставят воинам-освободителям представители молодого поколения майкопчан», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Ребята пообщаются с ветеранами, передадут им самые добрые пожелания, отдадут дань уважения их великому подвигу.

Всех участников Великой Отечественной войны планируется посетить до конца следующей недели.