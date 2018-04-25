Проезд в автобусах станет бесплатным для ветеранов ВОВ на Южном Урале

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на автобусах по Челябинской области на майских праздниках, рассказал «АиФ-Челябинск» министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик

Проезд для ветеранов ВОВ будет бесплатным на межмуниципальных маршрутах. Инициативу миндортранса поддержали все автотранспортные предприятия и автовокзалы Челябинской области.

«Уже 73 года прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. К сожалению, участников тех событий остаётся все меньше. Нам хочется, чтоб вниманием и заботой они были окружены ежедневно, — отметил Дмитрий Микулик. — И долг каждого из нас оказать посильную помощь нашим ветеранам в благодарность за мирное небо».

Акция продлится с 5 по 11 мая, чтобы ветераны смогли поучаствовать в праздничных мероприятиях, побывать на встречах однополчан, навестить родственников и знакомых. При этом бесплатный проезд на автобусах, курсирующих по Челябинской области, будет доступен, в том числе, и сопровождающим лицам.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, ветеранам необходимо предъявить в билетной кассе удостоверение участника или инвалида войны и паспорт, а сопровождающему — только паспорт.

Напомним, что 25 апреля на Южном Урале стартует акция «Георгиевская ленточка».