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Проезд в автобусах станет бесплатным для ветеранов ВОВ на Южном Урале
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Проезд в автобусах станет бесплатным для ветеранов ВОВ на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на автобусах по Челябинской области на майских праздниках, рассказал «АиФ-Челябинск» министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик.
Проезд для ветеранов ВОВ будет бесплатным на межмуниципальных маршрутах. Инициативу миндортранса поддержали все автотранспортные предприятия и автовокзалы Челябинской области.
«Уже 73 года прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. К сожалению, участников тех событий остаётся все меньше. Нам хочется, чтоб вниманием и заботой они были окружены ежедневно, — отметил Дмитрий Микулик. — И долг каждого из нас оказать посильную помощь нашим ветеранам в благодарность за мирное небо».
Акция продлится с 5 по 11 мая, чтобы ветераны смогли поучаствовать в праздничных мероприятиях, побывать на встречах однополчан, навестить родственников и знакомых. При этом бесплатный проезд на автобусах, курсирующих по Челябинской области, будет доступен, в том числе, и сопровождающим лицам.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, ветеранам необходимо предъявить в билетной кассе удостоверение участника или инвалида войны и паспорт, а сопровождающему — только паспорт.
Напомним, что 25 апреля на Южном Урале стартует акция «Георгиевская ленточка».
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