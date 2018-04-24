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Россия считает необоснованными обвинения США в нарушении соглашений по КВРН
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Россия считает необоснованными обвинения США в нарушении соглашений по КВРН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США в ежегодном докладе госдепа о контроле над вооружениями выставили себя неукоснительно соблюдающими обязательства по международным договоренностям, при этом необоснованно обвинили ряд стран, заявил МИД РФ.
"Наряду с выдвижением необоснованных обвинений в адрес отдельных стран, его авторы вновь предприняли попытку представить сами США как государство с безупречным «послужным списком» выполнения обязательств по соглашениям в области КВРН (контроль над вооружениями, разоружению и нераспространению)", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа.
МИД отмечает, что истинная причина таких обвинений кроется в попытке Вашингтона утаить свои нарушения соглашений.
"Речь идет об обстоятельстве гораздо более серьезном — боязни Вашингтона быть уличенным и разоблаченным в выдвижении безосновательных обвинений в адрес других государств, в значительной степени продиктованных стремлением утаить от международной общественности допущенные самими США многочисленные нарушения по международным соглашениям в области КВРН", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Москва «категорически не приемлет методы и средства, к которым прибегает Вашингтон, чтобы „ткнуть пальцем“ в государства, являющиеся, по его мнению, нарушителями договорных обязательств», заявил МИД РФ.
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