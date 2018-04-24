Россия считает необоснованными обвинения США в нарушении соглашений по КВРН

"Наряду с выдвижением необоснованных обвинений в адрес отдельных стран, его авторы вновь предприняли попытку представить сами США как государство с безупречным «послужным списком» выполнения обязательств по соглашениям в области КВРН (контроль над вооружениями, разоружению и нераспространению)", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа.

МИД отмечает, что истинная причина таких обвинений кроется в попытке Вашингтона утаить свои нарушения соглашений.

"Речь идет об обстоятельстве гораздо более серьезном — боязни Вашингтона быть уличенным и разоблаченным в выдвижении безосновательных обвинений в адрес других государств, в значительной степени продиктованных стремлением утаить от международной общественности допущенные самими США многочисленные нарушения по международным соглашениям в области КВРН", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Москва «категорически не приемлет методы и средства, к которым прибегает Вашингтон, чтобы „ткнуть пальцем“ в государства, являющиеся, по его мнению, нарушителями договорных обязательств», заявил МИД РФ.