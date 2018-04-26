В список ЮНЕСКО предложили включить объекты Владивостокской крепости

Власти Владивостока выступили с инициативой включить в список ЮНЕСКО объекты Владивостокской крепости. Рабочая группа по развитию Владивостокской крепости определила фронт работ для восстановления исторического памятника. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».

музей-заповедник

и интегрировать памятник истории в культурную жизнь столицы Приморья.

Давайте мы, говоря о важности региона, добьемся включения объектов Владивостокской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО

— директор Объединенного музея им.

В. К. Арсеньева

Власти Владивостока выдвинули требование арендаторам привести в надлежащий вид сооружение «Пороховой погреб П4» на Эгершельде.