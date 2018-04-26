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В список ЮНЕСКО предложили включить объекты Владивостокской крепости
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В список ЮНЕСКО предложили включить объекты Владивостокской крепости 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти Владивостока выступили с инициативой включить в список ЮНЕСКО объекты Владивостокской крепости. Рабочая группа по развитию Владивостокской крепости определила фронт работ для восстановления исторического памятника. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».
Глава Думы Владивостока Андрей Брик заявил, сначала нужно восстановить крепость, создать на ее базе
музей-заповедник
и интегрировать памятник истории в культурную жизнь столицы Приморья.
Давайте мы, говоря о важности региона, добьемся включения объектов Владивостокской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО
— директор Объединенного музея им.
В. К. Арсеньева
Виктор Шалай.
Власти Владивостока выдвинули требование арендаторам привести в надлежащий вид сооружение «Пороховой погреб П4» на Эгершельде.
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