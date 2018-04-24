МИД РФ: наличие противоракетного «зонтика» создает у США иллюзию безнаказанности 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Наличие противоракетного «зонтика» создает у США иллюзию безнаказанности и ведет к опасным шагам. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
Россия будет добиваться от американской стороны строгого выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметили в ведомстве.
"С опорой на предусмотренные Договором форматы взаимодействия мы продолжаем в диалоге с США поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с выполнением Договора, и будем добиваться строгого соблюдения Договора американской стороной", — указали в дипведомстве.
В министерстве отметили, что США достигли показателей, предусмотренных ДСНВ, не только за счет реальных сокращений вооружений, но и путем некорректных манипуляций.
"Объявленный США выход к 5 февраля 2018 года (контрольная дата, когда стороны должны достичь лимитов СНВ) на установленные Договором показатели достигнут ими не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет некорректных с точки зрения договорной практики манипуляций", — указали в дипломатическом ведомстве.