МИД РФ: наличие противоракетного «зонтика» создает у США иллюзию безнаказанности

Россия будет добиваться от американской стороны строгого выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметили в ведомстве.

"С опорой на предусмотренные Договором форматы взаимодействия мы продолжаем в диалоге с США поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с выполнением Договора, и будем добиваться строгого соблюдения Договора американской стороной", — указали в дипведомстве.

В министерстве отметили, что США достигли показателей, предусмотренных ДСНВ, не только за счет реальных сокращений вооружений, но и путем некорректных манипуляций.

"Объявленный США выход к 5 февраля 2018 года (контрольная дата, когда стороны должны достичь лимитов СНВ) на установленные Договором показатели достигнут ими не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет некорректных с точки зрения договорной практики манипуляций", — указали в дипломатическом ведомстве.