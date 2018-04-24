Клуб учителей «ВМ»: песни военных лет в истории страны

24 апреля в медиацентре «ВМ» прошла встреча Клуба учителей. В преддверии 73-й годовщины Победы педагоги обсудили важность сохранения песен военных лет.

На дискуссионной площадке, организованной газетой «Вечерняя Москва» и проектом «Пресса в образовании», по традиции встретились московские учителя-новаторы, заинтересованные в повышении качества образования и находящиеся в поиске новых возможностей для этого. Открыло эфир выступление хора «Cantum», исполнившего композицию «До свидания, Мальчики».