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Клуб учителей «ВМ»: песни военных лет в истории страны
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Клуб учителей «ВМ»: песни военных лет в истории страны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
24 апреля в медиацентре «ВМ» прошла встреча Клуба учителей. В преддверии 73-й годовщины Победы педагоги обсудили важность сохранения песен военных лет.
На дискуссионной площадке, организованной газетой «Вечерняя Москва» и проектом «Пресса в образовании», по традиции встретились московские учителя-новаторы, заинтересованные в повышении качества образования и находящиеся в поиске новых возможностей для этого. Открыло эфир выступление хора «Cantum», исполнившего композицию «До свидания, Мальчики».
— Война и муза — понятия несопоставимые, — уверен сотрудник Музея Победы Олег Волков. — Тем не менее, песня всегда помогала фронтовикам, сплачивала солдат на передовой. Музей Победы бережно хранит память тех лет. Своей целью мы ставим недопущение пересмотра итогов войны, отстаивание исторической правды. Действуют проекты, направленные на воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиги наших предков. Один из таких проектов — «Музы вели в бой» — представляет собой цикл радиолекций о композиторах песен военных лет.
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