Памятник безответственности: жители Домодедова больше 15 лет добиваются ремонта подъезда

В Домодедове жильцы дома больше 15 лет добиваются ремонта подъезда — на половине этажей не работает освещение, а окна разбиты.

Комендантский час Елена Степанова назначает себе сама. Его начало варьируется в зависимости от времени года: зимой раньше, летом позже. В темное время суток в подъезд ее дома лучше не заходить: свет не работает, дверь не запирается, так что на лестничных клетках после заката начинается застолье.

Елена до сих пор гадает, как обитатели этого дома пережили зиму: здесь холодно даже в конце апреля. К отопительному сезону дом приняли со сломанными оконными рамами и разбитыми стеклами. О тепловом контуре в этом случае речи даже не идет.

Даже старожилы не сразу могут вспомнить, когда здесь проводили ремонт в последний в последний раз.

Кто-то говорит — десять лет назад,

кто-то — двадцать. Надписи на стенах оставили несколько поколений выросших в этом доме детей.

Этот здание как памятник безответственности и наглости. Прошлой осенью жильцы просили управляющую компанию закрепить громоотвод — на ветру он громыхает и вот-вот оторвется. Комиссия коммунальщиков к дому пришла, но никаких нарушений не обнаружила. А на портале «Добродел» вообще отчитались фотографией другого дома.

В управляющей компании об этих фотографиях как будто и не слышали. Говорят, проверку помнят, а кто подделал снимки понятия не имеют. Вместе с начальницей съемочная группа «360» отправилась к дому Елены: порядок с громоотводом обещают навести в самое ближайшее время, теперь

по-настоящему, а не на бумаге. А вот промороженный подъезд сотрудница управляющей компании признавать не хочет. Говорит, принимали дом в октябре в полном порядке, спустя полгода все оказалось сломано. Только местные жители с ней не согласны.

Тем не менее в управляющей компании пообещали навести порядок как можно быстрее. Весь необходимый текущий ремонт проведут в ближайшие дни, а в течение года наведут и капитальный порядок — дом уже внесен в очередь.