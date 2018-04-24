Ещё
Памятник безответственности: жители Домодедова больше 15 лет добиваются ремонта подъезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник безответственности: жители Домодедова больше 15 лет добиваются ремонта подъезда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Домодедове жильцы дома больше 15 лет добиваются ремонта подъезда — на половине этажей не работает освещение, а окна разбиты.
Комендантский час Елена Степанова назначает себе сама. Его начало варьируется в зависимости от времени года: зимой раньше, летом позже. В темное время суток в подъезд ее дома лучше не заходить: свет не работает, дверь не запирается, так что на лестничных клетках после заката начинается застолье.
Елена до сих пор гадает, как обитатели этого дома пережили зиму: здесь холодно даже в конце апреля. К отопительному сезону дом приняли со сломанными оконными рамами и разбитыми стеклами. О тепловом контуре в этом случае речи даже не идет.
Даже старожилы не сразу могут вспомнить, когда здесь проводили ремонт в последний в последний раз.
Кто-то  говорит — десять лет назад,
кто-то  — двадцать. Надписи на стенах оставили несколько поколений выросших в этом доме детей.
Этот здание как памятник безответственности и наглости. Прошлой осенью жильцы просили управляющую компанию закрепить громоотвод — на ветру он громыхает и  вот-вот  оторвется. Комиссия коммунальщиков к дому пришла, но никаких нарушений не обнаружила. А на портале «Добродел» вообще отчитались фотографией другого дома.
В управляющей компании об этих фотографиях как будто и не слышали. Говорят, проверку помнят, а кто подделал снимки понятия не имеют. Вместе с начальницей съемочная группа «360» отправилась к дому Елены: порядок с громоотводом обещают навести в самое ближайшее время, теперь
по-настоящему, а не на бумаге. А вот промороженный подъезд сотрудница управляющей компании признавать не хочет. Говорит, принимали дом в октябре в полном порядке, спустя полгода все оказалось сломано. Только местные жители с ней не согласны.
Тем не менее в управляющей компании пообещали навести порядок как можно быстрее. Весь необходимый текущий ремонт проведут в ближайшие дни, а в течение года наведут и капитальный порядок — дом уже внесен в очередь.
360tv.ru: последние новости
Израиль пообещал нанести ответный удар, если Сирия применит С‐300 «Закон о запрете определенных действий»: как это работает Американский суд лишил обезьяну прав авторства на селфи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны219
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл129
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией132
«Газпром» готов «добить Украину»339
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение