США не должны укреплять свою безопасность за счет других, заявили в МИД 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США при развертывании своих систем ПРО должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств, заявил МИД РФ.
"Существует единственный способ решения данной проблемы: США при осуществлении своих противоракетных планов должны не на словах, а на деле руководствоваться общепринятым принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
МИД отмечает, что наличие противоракетного «зонтика» может «породить в Вашингтоне соблазн к новым опасным односторонним шагам в достижении своих целей на глобальном и региональном уровнях в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано уже дважды в отношении Сирии путём нанесения по этому суверенному государству ракетных ударов под надуманными предлогами».
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.
4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
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