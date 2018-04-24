Москвичи могут отсканировать фото и письма родственников-фронтовиков в МФЦ 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители столицы могут отсканировать фотографии и письма своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы в центрах госуслуг можно будет бесплатно распечатать фото фронтовиков в формате А4, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем Twitter.
"Напоминаю, что в офисах «Мои Документы» идет проект «Бессмертный Полк». Можете прийти в любой МФЦ, чтобы отсканировать фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти. А к 9 Мая центры госуслуг бесплатно распечатают фото фронтовиков в формате А4", — говорится в сообщении.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей».
Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.